1968ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಿಐಡಿ 999 ಸರಣಿಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೂಢಚಾರನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1968ರಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸಿನಿಮಾ! ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸ, ರೋಚಕತೆ ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1968ರಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪೈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಕನ್ನಡದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್!
1968ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ದೊರೈ-ಭಗವಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಗೂಢಚಾರನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೋಡ್ ಹೆಸರು ಸಿಐಡಿ 999. ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್, ಸಾಹಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು.
ಸಿಐಡಿ 999 ಪಾತ್ರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಗೂಢಚಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೋಹವನ್ನು ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲ ಸೂತ್ರವೊಂದನ್ನು ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಐಡಿ 999ಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸುತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ರೋಚಕವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದ ಈ ಕಥಾಹಂದರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿತ್ತು.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ದೊಡ್ಡ ಸರಣಿ!
'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಿಐಡಿ 999 ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾದವು. 1968ರಲ್ಲಿ 'ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999', 1969ರಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ 999' ಮತ್ತು 1978ರಲ್ಲಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್' ಬಿಡುಗಡೆಯಾದವು. ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಗೂಢಚಾರ ಪಾತ್ರವೊಂದರ ಸುತ್ತ ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸರಣಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು.
ತಾರಾಬಳಗ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವೂ ವಿಶೇಷ!
'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಜಯಂತಿ, ಕೆ.ಎಸ್. ಅಶ್ವತ್ಥ್, ನರಸಿಂಹರಾಜು ಮತ್ತು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಜಿ.ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ದೊರೈ-ಭಗವಾನ್ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಗೂಢಚಾರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿಐಡಿ 999!
ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿಐಡಿ 999 ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ 'ಜೇಡರ ಬಲೆ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರಯೋಗಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.