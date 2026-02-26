ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂದಿ ‘ನಮಗೆ ಆ ಹಳೆಯ ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಗತ್ತು ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಸಿಗುವ ಆ ಕಿಕ್ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ’ ಅಂತಿದಾರೆ. ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕಿ ಸಿನಿಮಾದ ಥರ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದ್ಯಾಕೋ!?
ಯಶ್-ರಮ್ಯಾ ಓಲ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 'ಕೆಜಿಎಫ್'ಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 'ಕೆಜಿಎಫ್' ನಂತರ ಎಂದು ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅಂದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದ ಯಶ್, ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ 'ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್' (Rocking Star Yash) ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಯಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಡುವೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟೇ: "ಯಶ್ ಅವರು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ರೀತಿಯ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ!"
ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾದ 'ಲಕ್ಕಿ'ಯ ಆ ದಿನಗಳು!
ಹೌದು, 2012ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿದ್ದ 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಂದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕ್ವೀನ್ ರಮ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಅವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಶ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಈಗ ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಮುಗ್ಧತೆ, ಆ ತುಂಟಾಟ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಆ ಅದ್ಭುತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚರ್ಚೆ!
'ಕೆಜಿಎಫ್' ನಂತರ ಯಶ್ ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಸ್ ಹೀರೊ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ದಟ್ಟವಾದ ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಗನ್ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಯಶ್ ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ 'ಕ್ಲಾಸ್' ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ. "ಯಶ್ಗೆ ಮಾಸ್ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ ನಿಜ, ಆದರೆ 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಮ್ಯಾ ಜೊತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಶೈಲಿಯೇ ಬೇರೆ. ನೂರು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಂದರೂ ಆ ಹಳೆಯ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದು ಅನೇಕರ ವಾದ.
ರಮ್ಯಾ-ಯಶ್ ಜೋಡಿಯ ಮೋಡಿ:
ರಮ್ಯಾ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟಿ. ಅವರ ಎದುರು ನಟಿಸುವಾಗ ಯಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 'ಲಕ್ಕಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಈಗ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ "ನಮಗೆ ಆ ಹಳೆಯ ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು" ಎಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮತ್ತು ರಮ್ಯಾ ಅವರ ಗತ್ತು ಎರಡೂ ಸೇರಿದರೆ ಸಿಗುವ ಆ ಕಿಕ್ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಸಾರಾಂಶ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ, ಅವರ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ 'ಲಕ್ಕಿ'ಯಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ನಟನಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಇನ್ನು ನೂರು ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆ 'ಲಕ್ಕಿ' ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ!