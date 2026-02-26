- Home
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೂ ಈಗ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಇಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ.
ಶುರುವಾಯ್ತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮ! ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮನೆ ಝಗಮಗ: ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೈಹಿಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ!
ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಂತಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದಲೇ ಕೋಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಕದ್ದ 'ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಂದು 'ಮದುಮಗಳು' ಆಗಿ ಸಖತ್ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮನೆ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮನೆಯನ್ನು ವಿಧವಿಧದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಮಿನುಗುವ ದೀಪಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ ಇರುವ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ ಈಗ ಮದುವೆಯ ಸಡಗರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕೊಡವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯ ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮನೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026: ಆ ಶುಭ ದಿನಾಂಕ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿ ಇಂದು, ಅಂದರೆ 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ViRash" (Vijay + Rashmika) ಮದುವೆ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಆನ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಆಫ್-ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಡಿಯೋಗಳು:
ವಿರಾಜಪೇಟೆಯ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನಜಾತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮನೆಯ ಅಂದವಾದ ಅಲಂಕಾರದ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. "ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಹುಡುಗಿ ಮಹಾರಾಣಿಯಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಬೃಹತ್ ಶಾಮಿಯಾನ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ತೋರಣಗಳು ಈ ಮದುವೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಘಳಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ವಿರಾಜಪೇಟೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ತಾರಕಕ್ಕೇರಲಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ-ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!
