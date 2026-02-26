ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ರಗಡ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಅಡ್ಡಾಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಟ್ರಿ? 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಹವಾ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಚರ್ಚೆ. ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅಭಿನಯದ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬೃಹತ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು 'ಗಿಲ್ಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ನಟರಾಜ್!
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಿತೇ?
'ಗಿಲ್ಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ನಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟರಾಜ್, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ನಟರಾಜ್ (Gill Nata Nataraj) ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವೈರಲ್ ನ್ಯೂಸ್!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೆ ನಟರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ರಗಡ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಲುಕ್ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಶೈಲಿ ಪಕ್ಕಾ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹವಾ ಈಗ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದ್ಯಕ್ಕಿದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್!
ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಲೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡಿಯಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರತಂಡವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಟ ನಟರಾಜ್ ಅವರಾಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಗಾಳಿಸುದ್ದಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಕಿಯಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು, ನಟರಾಜ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ನಟರಾಜ್ ಅವರ ಲಕ್ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಅಡ್ಡಾದಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!