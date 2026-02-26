ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರೇ ಆದರೂ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವರೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬೆಡಗಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ.
ತೆಲುಗಿನ ಲವ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬೆಡಗಿ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಮಫ್ತಿ, ತಾರಕ್, ಅವನೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣದಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಸುಂದರಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ.
ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಮತ್ತು ತಾರಕ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಮಾ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸೈಮಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಶಾನ್ವಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾಂಠಿ ಎನ್ನುವ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಂದ ಹಾಗೆ ಶಾನ್ವಿ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಾನ್ವಿ ಇದೀಗ ಬಾಲಿಗೆ ತೆರಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಎಂಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು, ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರ! ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಶಾನ್ವಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಟಿಯ ನೋ ಮೇಕಪ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
