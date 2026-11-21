Kannada Actress Vanitha Vasu: 'ನಾಗಮಂಡಲ' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನಟಿ ವನಿತಾ ವಾಸು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಡಿದ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ವನಿತಾ ವಾಸು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ನಾಗಮಂಡಲ' ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ತಾವು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದ ರೋಚಕ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ನಟಿ ವನಿತಾ ವಾಸು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ದಿನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ
'ನಾಗಮಂಡಲ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಾಗ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು (ಫೈಟ್ ಸೀನ್) ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರೇ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಗೂ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ
ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಆಗ ತಾನೇ ಮಣಿರತ್ನಂ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಭಿನಯದ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವನಿತಾ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೋನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ವನಿತಾ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೈಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕದೆ, ಕೈಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಲೆ ಬಡಿದ ಆ ಕ್ಷಣ
ಎಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಾಡಿನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದೇ ಹೋಯಿತು. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ತಿರುಗಿಸುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕಂಬವೊಂದಕ್ಕೆ (ಪಿಲ್ಲರ್) ವನಿತಾ ಅವರ ತಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ 'ಪಟ್' ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಬಡಿಯಿತು. ಪೆಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಡಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವರ ತಲೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪುಟಿದೆದ್ದಿತ್ತು (ಬೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು). "ನೀವು ಈಗಲೂ ಆ ಹಾಡನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವನಿತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗಾಭರಣರ ಆ ಒಂದು ಮಾತು
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಆ ಶಾಟ್ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮುನ್ನ ಅದೇ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ (Nail) ಚಾಚಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ "ಏ, ಆ ಮೊಳೆ ತೆಗೆಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ" ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು ಆ ಮೊಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ತೆಗೆಸದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಎತ್ತಿ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ವನಿತಾ ಅವರ ತಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಮೊಳೆಗೆ ಬಡಿದು ಘೋರ ಅನಾಹುತವೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿತ್ತು!
ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಶಾಟ್
ಕಂಬಕ್ಕೆ ತಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಪುಟಿದೆದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ವನಿತಾ ವಾಸು ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಲೆ ತಿರುಗಲು ಶುರುವಾಯಿತಂತೆ. ಆದರೂ ದೃಶ್ಯದ ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ, ತಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಆ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ. 'ನಾಗಮಂಡಲ' ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಇಂತಹ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಪಯಣದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ವನಿತಾ ವಾಸು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.