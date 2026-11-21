Premada Oorali: ಓಟಿಟಿಗೆ (OTT) ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯಂತಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 130 ಕೋಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಆ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಓಟಿಟಿಗೆ (OTT) ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಧಾರಾವಾಹಿಯಂತೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿನಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಯಶಸ್ಸು.. ಹೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರತಂಡವಲ್ಲ!
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದಾಗಲಿ, ‘ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ’ ರೇಂಜ್ನ ಚಿತ್ರವೆಂದಾಗಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಅವರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರು ಹಾಗೂ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ‘ಹೈಪ್’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಕಥಾಹಂದರ
ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ತಂದೆ-ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ, ತಂದೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ (ತಂಗಿಯ ಮೇಲಾದ ಅಪವಾದ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಅಂತ್ಯ), ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೂ ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿಕೋನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಕಲಾವಿದರ ನಟನೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಶ್ರೀರಾಮ್: ಹೊಸ ಮುಖವಾಗಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಹಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಆಗಿಯೂ ಮಿಂಚುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಂಗಾಯಣ ರಘು: ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಟನೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ರಮಿಕಾ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ: ರಮಿಕಾ ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ನಗುಮುಖದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೆ, ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಸನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾದ ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೋ ಇದ್ದರೂ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇಗೆ?
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದ್ದರೂ, ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮಾದರಿಯ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಳೆದಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿವೆ. ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಅತಿಯಾಯಿತು ಎನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ವೇಗದ ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಇಷ್ಟವಾಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗವೇ ಇದೆ.
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಭಾಗದ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಿಗದಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ರೈತ ತಂದೆ-ಮಗನ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಯಿತು.
ಅಂತಿಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಕೆಟ್ಟ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಬಹುದಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಅತಿಯಾದ ಹೈಪ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ತಂಡದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸಿನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.