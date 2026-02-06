ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಬಿಹಾರ್ ಮೂಲದ ವಂಚಕ ಸೈಬರ್ ಕಿಲಾಡಿ ಅರೆಸ್ಟ್!
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Real Star Upendra) ಅವರು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಎಂತಹದೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ದಂಪತಿಯೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ (Priyanka Upendra) ಅವರು ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಗ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ರೋಚಕ ವಂಚನೆಯ ಕಥೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು. ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ (WhatsApp) ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ವಶವಾಗಿದೆ!
ಮಗನಿಂದಲೇ ಹಣ ದೋಚಿದ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಅವರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ "ತುರ್ತಾಗಿ 55,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬೇಕು" ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ ಮಗ, ತನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ತಕ್ಷಣವೇ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಫೋನ್ಗಳೂ ಸಹ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖದೀಮರ ಪಾಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಸೈನ್ಯ!
ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರು ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದರ ಸುಳಿವು ಬಿಹಾರದ ದಶರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಕಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಯುವಕನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆ ಭಾಗದ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಇಂತಹದ್ದೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ!
ಎಚ್ಚರ.. ಎಚ್ಚರ!
ಸದ್ಯ ಸದಾಶಿವನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮಂಥವರೇ ಇಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೂ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಉಪೇಂದ್ರ ದಂಪತಿಗೇ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುವುದು ಒಳಿತು ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.