"ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಥೆಯು ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ಕಲಿತ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು: ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿವು!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಪ್ರಿನ್ಸ್' ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ವಾರಣಾಸಿ' (Varanasi) ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಟರಿಂದ ಅಪಾರವಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಯಾರಿಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಯಾರಿ:
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು 'ರುದ್ರ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಭಗವಾನ್ 'ಶ್ರೀರಾಮ'ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೇರಳದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮರ ಕಲೆ 'ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು' (Kalaripayattu) ಅನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, "ನಾನು ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇಹಭಾಷೆ ಮತ್ತು ನಿಲ್ಲುವ ಶೈಲಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದ ಪಾತ್ರಗಳಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮರ ಕಲೆಯು ನನ್ನ ನಿಲ್ಲುವ ಶೈಲಿಯನ್ನೇ (Posture) ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತರಬೇತುದಾರ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಮಾತುಗಳು:
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ ಕಳರಿಪಯಟ್ಟು ತಜ್ಞ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರು ವಾರಗಳ ತರಬೇತಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಆದರೆ ನಂತರ ಅದು ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಯಿತು. ಮಹೇಶ್ ಪ್ರತಿದಿನ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 'ಮಯೂರ ವಡಿವು' ನಂತಹ ಭಂಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದು ಸಮತೋಲನ, ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ 6 ತಿಂಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ!
ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿರುವ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೇವಲ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡ್ (Track-and-field) ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇವಲ ಎರಡು ಶಾಟ್ಗಳಿಗಾದರೂ, ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಲು ಈ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮಹೇಶ್ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ (IMAX) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 'ವಾರಣಾಸಿ':
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ವಾರಣಾಸಿಯ ಕಥೆಯು ವಿವಿಧ ಲೋಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾದ ದೃಶ್ಯಗಳು ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸಲು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜಮೌಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೇ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಲು ಇಡೀ ತಂಡ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅವತಾರ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.