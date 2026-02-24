ಆಗಾಗ ಈ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಾವು ಕೇವಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ನಿಂದ ಉದಯ್ಪುರದ ವಿವಾಹದವರೆಗೆ: ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ 'ವಿರೋಶ್' ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ರೋಚಕ ಪಯಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅದು 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಮತ್ತು 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Devrakonda) ಅವರ ವಿವಾಹ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ, ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ಜೋಡಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಯಣ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳಿದ್ದವು.
ಶುರುವಾಗಿದ್ದು 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ!
2018 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ನಡುವೆ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವರಿಬ್ಬರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗುಸುಗುಸು ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ನಗರದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಬಂದ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರ ಇವರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಿಚಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಹಳೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಹಾದಿ:
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬರುವ ಮೊದಲು, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 2017 ರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಈ ಜೋಡಿ ದೂರಾದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ವರ್ಜಿನಿ ಎಂಬಾಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ. ವರ್ಜಿನಿ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ 'ಪೆಳ್ಳಿ ಚೂಪುಲು' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿಯದ ಪ್ರೀತಿ:
ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. "ನಾವು ಕೇವಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳದ್ದಾಗಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಂಡಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಲೊಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ನಡುವಿನ ಗುಟ್ಟನ್ನು ರಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.
ಉದಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್:
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಉದಯ್ಪುರದ ಭವ್ಯ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೆಹಂದಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಸತತ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಆಪ್ತರಿಗಷ್ಟೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೇಕಪ್ ನೋವು, ಗಾಸಿಪ್ಗಳ ಸುನಾಮಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದಾಟಿ ಈಗ 'ವಿರೋಶ್' ಜೋಡಿ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗಿನ ಬ್ರೇಕಪ್ ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬಾಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸುಂದರ ಪಯಣವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.