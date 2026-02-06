ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ 'ಜೋ ಜೀತಾ ವಹಿ ಸಿಕಂದರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ 'ಚಿತ್ತೆಮ್ಮ ಮೊಗುಡು' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ 'ಬರಾಬರ್ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾ' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋದ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ: 'ಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರದ ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದ ನಟಿ!
ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಮಾಸಸ್' ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ (Jr NTR) ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಈಗ ಕೇವಲ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆ, ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗದವರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ (Pooja Bedi) ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
'ಶಕ್ತಿ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
2011ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೆಗಾ ಬಜೆಟ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಕ್ತಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಲನ್ ಸೋನು ಸೂದ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ನಾಯಕ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ, "ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಒಂದು ಮಾತು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. "ಇಂದಿನ ಓಡುತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಟರು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಅವರ ಈ ನಿಲುವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗಿದ್ದ ಗೌರವ ನೂರ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಪಯಣ:
ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 'ಜೋ ಜೀತಾ ವಹಿ ಸಿಕಂದರ್' ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ನಟಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಹನ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ 'ಚಿತ್ತೆಮ್ಮ ಮೊಗುಡು' ಎಂಬ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರು 'ಬರಾಬರ್ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಾ' ಎಂಬ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು:
ಇನ್ನು ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಸದ್ಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ 'ವಾರ್ 2' ಮೂಲಕ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'NTRNeel' (ಡ್ರ್ಯಾಗನ್) ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನಿಲ್ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು 2026ರ ಜೂನ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಬ್ಬ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂಜಾ ಬೇಡಿ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿವೆ. ತಾರಕ್ ಅವರ ಈ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಗುಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗ "ಜೈ ಎನ್ಟಿಆರ್" ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.