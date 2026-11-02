ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೋಲೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಹಾಸ್ಯನಟ ಗುಗ್ಗು! ಸೋಲೂರಿನ ಈ ಕಲಾವಿದನ ಸಾಧನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದಲ್ಲ! Makam Ashwathnarayana Shetty, popularly known by his screen name Comedian Guggu is to know here.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯನಟ ಗುಗ್ಗು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಕನ್ನಡದ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ. ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದ ಗುಗ್ಗು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಸೋಲೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ!
ಮಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 1918ರ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಲೂರು ಹೋಬಳಿಯ ಗುಡೆಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಇವರು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಗುಗ್ಗು ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿನಯ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಹಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ, ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಅವರ ಹಾಸ್ಯ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಸಹಜತೆ ಇತ್ತು. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು.
220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಗುಗ್ಗು ಅವರು ಸುಮಾರು 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಟರ ಜೊತೆ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿತ್ತು. ಕಥೆಯ ಗಂಭೀರತೆಯ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಗುಗ್ಗು ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳು!
ಗುಗ್ಗು ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ’, ‘ರಾಣಿ ಹೊನ್ನಮ್ಮ’, ‘ವೀರ ಕೇಸರಿ’, ‘ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ’, ‘ಬೀದಿ ಬಸವಣ್ಣ’, ‘ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ’ ಮತ್ತು ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೇರಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
1984ರ ಜೂನ್ 12ರಂದು ಅವರು ನಿಧನರಾದರು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಗುಗ್ಗು ಅವರಂತಹ ಕಲಾವಿದರ ಕೊಡುಗೆ ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯ.
ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ, ನೂರಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ನಗಿಸಿದ ಈ ಕಲಾವಿದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಸೋಲೂರಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಾಕಂ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಗುಗ್ಗು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.