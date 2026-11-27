ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಬ್ದವೇಧಿ' ಹಿಂದಿದೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು. ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಬದಲು ಜಯಪ್ರದಾ ನಾಯಕಿಯಾದ ಕಥೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಓಡಿಬಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೃಶ್ಯ ಹಾಗೂ 71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐದು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾದ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಶಬ್ದವೇಧಿ' ಹಿಂದಿನ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ 6 ರೋಚಕ ಸಂಗತಿಗಳು!
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಂದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಟರಲ್ಲ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ. ಅವರ ಅಭಿನಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ. ಅದರಲ್ಲೂ 2000ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಶಬ್ದವೇಧಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆರು ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರಿಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸೂಕ್ತ ಕಥೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಕಥೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯ್ ಸಾಸನೂರ್ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ಮುಂದೆ 'ಶಬ್ದವೇಧಿ'ಯಾಯಿತು.
ಜಯಪ್ರದಾಗಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಆಯ್ಕೆ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವತ್ಸಲಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಟಿ ಭಾನುಪ್ರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅವಕಾಶ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜೊತೆ ಜಯಪ್ರದಾ ಅವರ ಜೋಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು!
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, 71 ವರ್ಷದ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಗೆ ಧಾವಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ತಾನು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು!
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರದ ಕಠಿಣ ವರ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!
'ಶಬ್ದವೇಧಿ' ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಗ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಭಕ್ತ ಅಂಬರೀಷ' ಮತ್ತು 'ಅಮೋಘವರ್ಷ ನೃಪತುಂಗ' ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2000ರಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ.
71ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಐದು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿ!
ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರದ ಆರು ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ 'ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ' ಹಾಡು ವಿಶೇಷ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯುವ ಸಿನಿಮಾ!
'ಶಬ್ದವೇಧಿ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ; ಅದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಪಯಣದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ.