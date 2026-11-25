1974ರ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಎರಡು ಕನಸು' ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಗೊತ್ತಾ? ವಾಣಿ ಅವರ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೊರೈ–ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರು. ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಲಹೆ, ರಾಜನ್–ನಾಗೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳಾಗಿವೆ.
1974ರ 'ಎರಡು ಕನಸು' ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ! ಕಾದಂಬರಿಯ ಪುಟಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂಥ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 1974ರ 'ಎರಡು ಕನಸು' ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದರ ಕಥೆ, ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೋಜ್ಞ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
'ಎರಡು ಕನಸು' ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖಕಿ ವಾಣಿ ಅವರ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೊರೈ–ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಕಥೆಯ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಮೂಡಿತು.
'ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ' ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲ್ಶೀಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಾಣಿ ಅವರ 'ಎರಡು ಕನಸು' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವೇ ಕಡಿಮೆ!
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮೂಲ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಕೇವಲ ಆರರಿಂದ ಏಳು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋವು, ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದ.
ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಟ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಮು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದ ದೊರೈ–ಭಗವಾನ್ ಜೋಡಿ
ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ದೊರೈ–ಭಗವಾನ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಸೇರಿ ರಾಮು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯುಳ್ಳ, ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರಾಮುವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಾಮು ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದೆ, ಪತ್ನಿ ಗೌರಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಲು ವಿಫಲನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ನೋವು ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಅರಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಮತ್ತು ಮಂಜುಳಾ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಚಿತ್ರದ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು
'ಎರಡು ಕನಸು' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ತಾಣಗಳು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಾಜನೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ಎಂದೆಂದೂ ನಿನ್ನನು ಮರೆತು' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಲ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿತ್ತು.
ರಾಜನ್–ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವ ತುಂಬಿತು. ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿ ಜಯರಾಮ್ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಸೇರಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜನ್–ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ 1973–74ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು.
ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ 'ಎರಡು ಕನಸು'
ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅಭಿನಯವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ದೊರೈ–ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯದಿಂದ 'ಎರಡು ಕನಸು' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.