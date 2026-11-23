ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ರೀ-ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕಥೆಯಿಂದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಭಿನಯದ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂಗೀತ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರದ ರೀ-ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ
ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ಸಿಕ್ಕಾಗ ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಆಗ್ರಾಗೆ ತೆರಳಿತ್ತು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿ, ಬಳಿಕ ಆಗ್ರಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳ ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಕಾಲ ಈ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹಂಸಲೇಖ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ ಚೆನ್ನೈ ಕಲಾವಿದರು
ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಹಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಡಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ವೈಭವ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಿಹರ್ಸಲ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದ್ದರು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವಾದ್ಯಗಾರರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಲವು ಗಣ್ಯರೂ ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ವಿಭಿನ್ನ ಸೌಂಡಿಂಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಕೇಳುಗರನ್ನು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುವ 'ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ'
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮಳೆ ಹನಿಯೇ ಕೂಡ ಒಂದು. ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಮತ್ತು ಎಸ್. ಜಾನಕಿ ಅವರ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಈ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿತಾರ್, ಫ್ಲೂಟ್, ವಯಲಿನ್, ಗಿಟಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದ್ಯದ ಸೌಂಡ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಹಾಡಿನ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ವಾದ್ಯಗಾರರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಂಗೀತದ ವೈಭವ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಒಂದೊಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಡು
ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆ ಈ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಪರೂಪದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂದಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಹಾಡು. ಮಲ್ಲಿಗೆಯಂತೆ ಮನಸೀಗ ಕಸ್ತೂರಿ ತನುವೀಗ ಹಾಡಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಹಾಡಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸೊಗಡು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ನಾನು ಈ ಮೀನಿನ ಹೆಜ್ಜೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಯೋಗ ಯೋಗ ಹಾಡಿನಲ್ಲೂ ಯೋಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ, ನೃತ್ಯಗೀತೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಹಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ, ಅದ್ಭುತ ಸಂಗೀತ
ಬಣ್ಣದ ಗೆಜ್ಜೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ಭಾರತಿ, ಅಮಲಾ, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್, ದೇವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯವೂ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಸ್.ವಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಾಬು ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಸಿನಿಮಾ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹಾಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ
ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ವಿಭಿನ್ನ ಪದಪ್ರಯೋಗ. ಸುಮಾರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬರೆದ ಹಾಡುಗಳೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಹಾಸ್ಯ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.