Prajwal Devaraj: ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಂಕಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಡೈನಾಮಿಕ್‌ ಪ್ರಿನ್ಸ್‌ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಸಿನಿ ಬದುಕಿನಷ್ಟೇ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸಂಬಂಧ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿ, ಕೊನೆಗೆ ಸುಂದರ ದಾಂಪತ್ಯದ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರರಾದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್, 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಿಕ್ಸರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

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ಬಳಿಕ 'ಗೆಳೆಯ', 'ಚೌಕ', 'ಇನ್‌ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಂ', 'ಜೆಂಟಲ್‌ಮ್ಯಾನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ 'ಕರಾವಳಿ' ಹಾಗೂ 'ಮಾಫಿಯಾ' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. 1987ರ ಜುಲೈ 4ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ರಾಗಿಣಿ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಂಕಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಪ್ರಜ್ವಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಗಿಣಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪರಿಚಯ ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ, ನಂತರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮೋಜಿನ ಪ್ರಸಂಗವೂ ಇದೆ.

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ರಾಗಿಣಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ, "ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ಮಾತು ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಗುವಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಈ ಜೋಡಿ, ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

2015ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಲವ್-ಕಮ್-ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮೂಲಕ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಇಂದು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ ಚಂದ್ರನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಯೂಟ್ ಹಾಗೂ ಆದರ್ಶ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಶಸ್ವಿ ದಾಂಪತ್ಯವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಇವರ ಕಥೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.