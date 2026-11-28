‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟ ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದೇಕೆ? ಆತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ, ಯಶ್ ಅಭಿನಯವನ್ನಷ್ಟೇ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ! ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟ ಯಶ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಮನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದೇಕೆ? ಆತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ (Namit Malhotra) ನೇರವಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ರಾವಣನ ಗುಣಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ಎಂದು ನಮಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಡಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾವಣನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ: ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ
ಯಶ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ರಾವಣನ ಮೇಲಿನ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
“ನಾವು ರಾವಣನನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಜನರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾವಣ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆತ ನಾಶವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು” ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮಿತ್ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೀಡಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಆತನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ರಾಮನ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿದ್ದ ಆತನ ಶಕ್ತಿ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕ ದಶಾನನನಿಂದ ಲಂಕಾಧಿಪತಿ ರಾವಣನಾಗುವವರೆಗಿನ ಕಥೆ!
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾವಣನನ್ನು ಕೇವಲ ಲಂಕೆಯ ಬಲಿಷ್ಠ ರಾಜನಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆತನ ಬಾಲ್ಯ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದಶಾನನನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹಾದಿಯನ್ನೂ ತೆರೆಮೇಲೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ರಾವಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆತ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ರಾವಣನಾಗುವವರೆಗಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ದಶಾನನನಾಗಿದ್ದ. ಆ ಬಾಲಕ ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು” ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀರಾಮನ ವಿಜಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ದ ರಾವಣ ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಲೇ ರಾವಣನ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ವಿವರಣೆ.
ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವನಿಂದ ರಾವಣನಿಗೆ ವರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ರಾವಣನ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವ ಆತನಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
“ರಾವಣ ಕೆಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಆತನಿಗೆ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ? ದೇವತೆಗಳಿಂದ ವರ ಪಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆತ ಯಾವುದೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ?” ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾವಣನ ಜೀವನವನ್ನು ಆತನ ಅಂತಿಮ ರೂಪದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ, ಆತ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದ, ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮತ್ತು ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ. ಆದರೆ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹1,790 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ; ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇನು?
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ‘ರಾಮಾಯಣ: ಪಾರ್ಟ್ 1’ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರೀ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆಯಾದರೂ, ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿಮಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹1,000.55 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹1,195.10 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ₹595 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ ₹1,790.10 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಡುವೆಯೂ ಲಾಭದ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾರ್ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ
ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತೆಯಾಗಿ, ಯಶ್ ರಾವಣನಾಗಿ, ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಹನುಮಂತನಾಗಿ ಹಾಗೂ ರವಿ ದುಬೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್, ಲಾರಾ ದತ್ತಾ, ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರಾಕುಲ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಒಬೆರಾಯ್, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಶೀಬಾ ಚಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ಫೈಸಲ್ ಮಲಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಉಳಿದ ಕಥೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದ ಸುತ್ತ ಎದ್ದಿರುವ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾವಣನನ್ನು ಹೊಗಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಆತನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಸುವುದೇ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬ ನಮಿತ್ ಮಾತುಗಳು ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ‘ರಾಮಾಯಣ’ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿವೆ.
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