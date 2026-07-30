Jaggesh AI Photo: 'ನವರಸ ನಾಯಕ' ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನವರಸ ನಾಯಕ' ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ಎಐ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಜಗ್ಗೇಶ್ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಕ್ಷಣವೇ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಗ್ಗೇಶ್ ಮನದಾಳದ ನೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ'
ಎಐ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಗ್ಗೇಶ್, "ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮೇಘರಾಜ್, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿರಿ. 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನತದೃಷ್ಟ ನಾನು. ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವೂ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದ ಎಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಹೋಗಿವೆ. ಮಗನ ನೋವನ್ನು ಮಾತಿಲ್ಲದೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿನ ಮುನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ...
1995ರಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಜುನ್ ಅಭಿಮನ್ಯು' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಮಯವನ್ನು ಜಗ್ಗೇಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅಮ್ಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಭಾವಮೈದುನ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ, 'ಈಶನನ್ನು (ಜಗ್ಗೇಶ್) ಕರೆಸು. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಂಗ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಒತ್ತಡದಿಂದ 'ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಇಂದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಮ್ಮ ಹೊರಟುಹೋದಳು' ಎಂಬ ಭಾವನೆ...
ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಜಗ್ಗೇಶ್, "ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 6.45ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಿದ್ರೆ ಆವರಿಸಿತು. ಪತ್ನಿ ಪರಿಮಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಹಾದುಹೋದಂತೊಂದು ಅನುಭವವಾಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು 'ಅಮ್ಮ ಹೊರಟುಹೋದಳು' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ನಂತರ ಸಮಯ ನೋಡಿದಾಗ, ಸುಮಾರು 6.48ಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಆ ಕ್ಷಣ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಇಂದಿಗೂ ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಅಳುತ್ತೇನೆ'
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "64ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೇಕು ಎಂದು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತೇನೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ತಪ್ಪು ಇದೇ. ಯುವ ಮಿತ್ರರೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ 'ಮಗು' ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬಳಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿ. ತಾಯಿಯ ಕರೆಯೇ ದೇವರ ಕರೆಯಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಜಗ್ಗೇಶ್ ಅವರ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿರಂಗದ ಗಣ್ಯರು ಅವರ ಭಾವನೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.