‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದು, ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು..
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಸದ್ದು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ವೇಗ ಮಾತ್ರ ತಗ್ಗಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ₹100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಎಂಟ್ರಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲು ತಂದಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಿದೆ. ವಾರ ಕಳೆದಂತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗಳತ್ತ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಡುಗಡೆಯ 20ನೇ ದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ₹4.50 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹62.22 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಓವರ್ಸೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹1.25 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹73.96 ಕೋಟಿ ಗಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೀಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ₹100 ಕೋಟಿ ಕನಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಬಲವಾಗಬಹುದು.
ಆದರೆ ಮುಂದೆ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಿಲ್ಲ!
ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಓಟಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ಜೈಲರ್ 2’ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿವೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಶೋಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಅದು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೂ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೇಗ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡುವೆಯೂ ₹100 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇದರ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳುತ್ತಾ? ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಬಾಕ್ಸಾಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ.