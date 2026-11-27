ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ 'ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲವೇ? ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿಗಳ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದುಕು ಕೊಟ್ಟ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ. ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಖಡಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪರಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಡಬ್ ಹಾಗೂ ರೀಮೇಕ್ ಆಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವರಿಗೆ 'ಅಗ್ನಿ' ಪಾತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವಿರುವ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರನ್ನು (ಹಾಗೂ ನಟ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಅವರನ್ನು) ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಯೋಚಿಸಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನನಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ಅವರೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್-ಕಟ್ ಹೇಳಿದ ಸಿನಿಮಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದು. ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು 'ಅಗ್ನಿ' ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು.
ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್' ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಗುಂಡೇಟು ತಿಂದು ಸಾಯುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಾಯುವ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳ ತೀವ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಕಂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮಂಜು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರಿಗೆ 'ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ'ಯ 'ಅಗ್ನಿ' ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ತಯಾರಿ & ಸಂಭಾವನೆ!
ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆದ ಸಂಭಾವನೆ ಕೇವಲ ₹1.5 ಲಕ್ಷ. ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಷೌರಿಕರಿಂದ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಟಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಸೇರಿಸಿ. ಕೇವಲ ₹38 ಲಕ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 4 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ (ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದಿ) ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು.