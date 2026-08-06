Nammoora Mandara Hoove 30 Years: ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಕಂಡು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳು, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಂಡ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಕವೇ ಅವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಚಿತ್ರ ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ.
1996ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶಿರಸಿಯ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ವಿಭಿನ್ನ ನಿರೂಪಣೆಯೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಹಸಿರಾಗಿರುವ ನೆನಪು
‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಶಿರಸಿಯ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ‘ಕೂಸೇ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನೆನಪನ್ನೂ ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಅನುಭವಗಳು, ಮಲೆನಾಡಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ದಿನಗಳು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
‘ಎಷ್ಟು ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ?’
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನೂ ನೆನಪುಗಳ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿರುವ ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್, ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಅಂಶ ಯಾವುದು? ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೀರಿ? ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲೆನಾಡಿನ ಸೊಬಗಿಗೆ ಬೆಸೆದ ಸಿನಿಮಾ
‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿರಸಿಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಒಂದು. ಮಲೆನಾಡಿನ ಹಸಿರು, ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗೂ ನಿಸರ್ಗದ ನಡುವಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಳಯರಾಜ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾದ ‘ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’
ಸಿನಿಮಾ 30 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮನ್ ನಗರ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದು, ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ‘ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೆ’ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮೂರು ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಅದರ ಹಾಡುಗಳು, ಪಾತ್ರಗಳು, ಶಿರಸಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನೆನಪುಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅದೇ ತಾಜಾತನದಿಂದ ಉಳಿದಿವೆ.