Shivarajkumar: "ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಜೀವನದ ಸಹಜ ನಿಯಮ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ" ಎಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 64ನೇ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಅವರು, ಇಂದಿಗೂ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಕೆಲಕಾಲ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಿವಣ್ಣ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ನಂತೆ ಮರಳಿರುವ ಅವರು, ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಕುರಿತು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, "ಬದಲಾವಣೆ ಎಂಬುದು ಜೀವನದ ಸಹಜ ನಿಯಮ. ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಸದಾ ಯುವನಾಗಿಯೇ ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯಂಗ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ನ ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿವಣ್ಣ, "ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾಸ್ತವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು-ವೈಫಲ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ," ಎಂದರು. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಬದಲಾಗಬೇಕೆಂದು ನಂಬುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ‘ಪೆದ್ದಿ’ ಚಿತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಥೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅವರು ತೆರೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೀವನದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ (ಅಪ್ಪು) ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಿವಣ್ಣ, "ಸಾವು ಕೂಡ ಬದುಕಿನಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅಪ್ಪು ಕೇವಲ 46ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದರು. ಅದು ಹೋಗುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕು," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
"ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಸಹಜ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಿತಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಸರಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಪಯಣದ ಬಳಿಕವೂ ಹೊಸ ಪಾತ್ರಗಳು, ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿವೆ.