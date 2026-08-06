ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಕುರಿತು..
ನಟ ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ವಿಕ್ರಮ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ವಾಪಸಾತಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ‘ಮುಧೋಳ್’ ಚಿತ್ರದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದ ದಿನದಿಂದಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ಸ್ವತಃ ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳ ಕುರಿತು ಸುಳಿವು ನೀಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
‘ಮುಧೋಳ್’ ಮೇಲೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ?
ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನಟ. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಮುಧೋಳ್’ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿರಸಿಕರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥಾಹಂದರ, ಪಾತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡದ ಕುರಿತೂ ಕುತೂಹಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಳಿಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಟೀಸರ್ ಬರಲಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಕುರಿತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಯಾವಾಗ? ಟೀಸರ್ ಯಾವಾಗ? ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಯಾವಾಗ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಮಂದಿ ‘ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್’ ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ‘ಮುಧೋಳ್’ನ ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಏನಿರಬಹುದು?
ಸದ್ಯ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬರುವ ಮುಂದಿನ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಕಾದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲುಕ್, ಟೀಸರ್ ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬೀಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ಮರಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಮುಧೋಳ್’ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರತಂಡ ನೀಡಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಡೇಟ್ನತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.