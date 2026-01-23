ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಒಬ್ಬರ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಮನನೊಂದು ದೀಪಕ್ ಎಂಬುವವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. &nbsp;ಒಬ್ಬರನ್ನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

'ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೇ ಹಾಗೆ. ನೀವೇ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದರೆ, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ನೆಗೆಟಿವ್​ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್​ ಕಮೆಂಟ್​ ಹಾಕಲು ಬಂದವರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ನೆಗೆಟಿವ್​ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೆಗೆಟಿವ್​ ಬರೆದಿರುವಾಗ ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್​ ಬರೆದರೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹುಚ್ಚ ಎಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಏನೂ ಬರೆಯದೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲವೇ ನೆಗೆಟಿವ್​ ಕಮೆಂಟೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದು ಇಂದಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಮನಸ್ಥಿತಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಆನಂದ್​ ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದುವೇ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ದೀಪಕ್​ ಎನ್ನುವವರ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಯ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದು.

ಲೈಕ್​ ಗಳಿಸಲು ಕುಕೃತ್ಯ

ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗಲು, ಲೈಕ್ಸ್​ ಗಳಿಸಲು ಈಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಮುಸ್ತಫಾ ಎಂಬಾಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ದೀಪಕ್​ ಎನ್ನುವವರ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್​ ಮಾಡಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವುದು ಇದಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಇನ್​ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್​ ದೀಪಕ್​ ಎನ್ನುವವರು ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅಂಗ ಟಚ್​ ಮಾಡಿದಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 2 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂವ್ಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ದೀಪಕ್​ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಮನನೊಂದ ದೀಪಕ್​ ಅವರು ಸಾವಿನ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ತಪ್ಪು ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಮುಸ್ತಫಾದ್ದೇ!

ಅವರು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಮರ್ಶೆ ನಡೆದು, ಈ ಶಿಮ್ಜಿತಾ ಮುಸ್ತಫಾದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟರ್​ ಆನಂದ್​, ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲು ಸಾಯಲೇಬೇಕಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್​ ಮಾಡಿ, ದೀಪಕ್​ ಅವರದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆಕೆ ವಿಕೃತವಾಗಿ ನಗುವುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅವಳು ಮೊದಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯವರು, ಆಕೆಯ ಫಾಲೋವರ್ಸ್​ ಯಾರೂ ಯಾಕೆ ದನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆನಂದ್​ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವಳು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ, ದೀಪಕ್​ ಅವರದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಲೇ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅಮಾಯಕನ ಜೀವ ಕಾಪಾಡಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ಎಂದು ಪ್ರೂವ್​ ಮಾಡಲು ಆತ ಸಾವಿನ ಹಾದಿ ತುಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಘೋರ ಅಲ್ಲವೆ ಎಂದು ಆನಂದ್​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಸ್ಟರ್​ ಆನಂದ್​ ಮನವಿ

ಇದು ಕೇರಳದ ಘಟನೆ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಜಡ್ಜ್​ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂಥವರೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​ ಆದರೆ, ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಎಂದು ಎಂದು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಿ ಎಂದು ಮಾಸ್ಟರ್​ ಆನಂದ್​ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.