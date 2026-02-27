- Home
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿವಾಹವು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಬದಲು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ ದೇವರಕೊಂಡ (Virosh wedding) ಮದುವೆ ಆಗಿರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನ ಇವರ ಮದುವೆಯದ್ದೇ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಲು ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಹೌಹಾರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಜ್ರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ
ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮದುವೆ ಎಂದರೆ, ವಜ್ರಾಭರಣಕ್ಕೂ ಸಕತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿರೋಷ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚಿನ್ನ ಇದ್ದುದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣದ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆ
ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಂಧ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾದರು. ಯಾವುದೇ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು ಅಥವಾ ವಜ್ರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿನ್ನದ ನೋಟವನ್ನು ಅವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಿವಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ವಜ್ರಗಳು ಶೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ.
ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಶಕ್ತಿ
ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನವು ಅಗತ್ಯವಿರುವದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಜ್ರಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Negative Energy) ತರುತ್ತವೆ. ಇದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹಲವರು ವಜ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಇದೆ. ವಜ್ರ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಆಗಿಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನವೇ ಶುಭ
ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವಧುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದಿನಕ್ಕೆ ಶುಭಕರ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಹೀಗಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಲುಕ್
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡ ಸೀರೆ ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಮಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಹು-ಪದರದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚೋಕರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮಠ-ಪಟ್ಟಿ, ಕಮರ್ಬ್ಯಾಂಡ್, ಜುಮ್ಕಾಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು.
