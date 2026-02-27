Kannada

ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ವೈರಲ್

ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಲುಕ್‌ನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.

cine-world Feb 27 2026
Author: Sathish Kumar KH Image Credits:instagram @thedeverakonda
ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಟಚ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಜ್ಯುವೆಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದೇ ಅವರ ಮಲ್ಟಿ-ಲೇಯರ್ಡ್ ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೇಸ್. ಈ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ರಾಯಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Image credits: instagram @thedeverakonda
ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಡೀ ಔಟ್‌ಫಿಟ್‌ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೀರೆಯ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram @thedeverakonda
ಲುಕ್‌ಗೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್‌ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram @thedeverakonda
ಮಾಂಗಟೀಕಾ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ

ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಟೀಕಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣೆಭಾಗವನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್‌ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: instagram @thedeverakonda
ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು

ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್‌ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೈಡಲ್ ವೈಬ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳು ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್‌ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Image credits: instagram @thedeverakonda
ಸರಳತೆಯಲ್ಲೂ ರಾಯಲ್ ಸ್ಟೈಲ್

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರೀ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.

Image credits: instagram @thedeverakonda

