ಭಾರೀ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವಧುವಿನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಲುಕ್ನಿಂದ ಕಣ್ಣು ಸರಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು.
ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್ ಇಡೀ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮುಖವನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೀರೆಯ ಡೀಪ್ ನೆಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಜೊತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಧರಿಸಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಓಲೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಲುಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ನಗು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಅವರ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಟೀಕಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಣೆಭಾಗವನ್ನು ಎದ್ದುಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಟಚ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು ಬಳೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ರೈಡಲ್ ವೈಬ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಆಭರಣಗಳು ಚಲನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಲುಕ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಭಾರೀ ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಇದು ಸರಳತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದೆ.
