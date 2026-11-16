1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನವ 2022' ಕನ್ನಡದ ವಿಭಿನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮುಂದೆ ಭಯಾನಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಗುಣವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆಗಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ ಇದು.
ಮನವ 2022: ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಭಯಾನಕವಾಯ್ತು!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಿನಿಮಾ, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪರೂಪ. ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮನವ 2022' (Manava 2022) ಕೂಡ ಒಂದು. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು 2022ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದರ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 1997ರಲ್ಲಿ!
1997ರಲ್ಲೇ 2022ರ ಕಲ್ಪನೆ!
ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ 2022 ಎಂಬ ವರ್ಷವೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. 1997ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬದುಕಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಹಸ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅಜಯ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿನಿಂದ ಮರಳಿದ ಅಜಯ್ಗೆ ಗಾಯಗಳಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಗುಣವಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆತನನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ, ಬಹುತೇಕ ಅಮರನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮರುಜೀವ ಪಡೆದವನೇ ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆಗಾರ!
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧನೆಯಂತೆ ಕಂಡ ಪ್ರಯೋಗವೇ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮರುಜೀವ ಪಡೆದ ಅಜಯ್ ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನೇ ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆಯೂ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಪ್ರಯೋಗ ಕೊನೆಗೆ ಭಯಾನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಪ್ರಯತ್ನ
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗ, ಅಮರತ್ವ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ 1997ರಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದು 'ಮನವಾ 2022' ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಹಾರರ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವಂತಿದೆ. ಹಳೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ 'ಮನವ 2022' ಖಂಡಿತ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಚಿತ್ರ.