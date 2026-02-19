ಇಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಕಾಲವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ವರ್ಚಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ..!
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೊಬ್ಬರು ಇಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಹೀರೋಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ". ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಕಟೌಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಭಾವನೆಯ ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುವುದು ನಾಯಕ ನಟರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ, 90ರ ದಶಕದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೆದುಹೋಯಿತು. ಗಾಂಧಿನಗರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟಿ, ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ (Remuneration) ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಆ "ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್" ಮತ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಅವರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕನಸಿನ ರಾಣಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ.
ಗಾಂಧಿನಗರವನ್ನೇ ದಂಗಾಗಿಸಿದ 'ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ'ದ ಅಲೆ!
ಅದು 1989ರ ಸಮಯ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು. ಆಗ ತೆರೆಗೆ ಬಂದ ಚಿತ್ರವೇ "ನಂಜುಂಡಿ ಕಲ್ಯಾಣ". ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ. ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಲಾಶ್ರೀ (Malashri) ಅವರನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿತು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ, ಜನ ಕೇವಲ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲೆಂದೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮುಗ್ಗಿಬಿದ್ದರು.
ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಏಕೆ?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಹೀರೋಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿತ್ತು!
ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು; "ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ". ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಕಾಲ್ ಶೀಟ್ (Call Sheet) ಪಡೆಯಲು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಕ್ಯೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ಹಣ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, "ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ" ಎಂದು ದುಂಬಾಲು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು.
ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಉಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀರೋಗಳಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
ಸತತ 19 ಹಿಟ್ಗಳು: ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ!
ಯಾವುದೇ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆದರೂ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಾಣಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಸುಮಾರು 19 ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು! 'ಗಜಪತಿ ಗರ್ವಭಂಗ', 'ರಾಣಿ ಮಹಾರಾಣಿ', 'ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು', 'ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ', ‘ಎಸ್ಪಿ ಭಾರ್ಗವಿ’ ಪೊಲೀಸ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ, ರಾಮಾಚಾರಿ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪಾಲಿನ 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ'ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವದು.
ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಬ್: ಆಕ್ಷನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅವತಾರ
ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವ ನಟಿಯರ ಮಧ್ಯೆ, ಖಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು, ಗನ್ ಹಿಡಿದು ವಿಲನ್ ಗಳ ಎದೆ ನಡುಗಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅವರದ್ದು. 'ಎಸ್.ಪಿ. ಭಾರ್ಗವಿ', 'ಚಾಮುಂಡಿ', 'ಕಿರಣ್ ಬೇಡಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಂಥಹ ಹೀರೋಗಳಿಗೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "ಲೇಡಿ ಅಮಿತಾಬ್" ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟರು ಕೇವಲ ಹೆಸರಿಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರದಂತಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದ ಭಾರ ಹೊರುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಅವರೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಸರ್ವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು.
ಮಾಲಾಶ್ರೀ ತುಂಬಾ ಗ್ರೇಟ್!
ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಲೇಡಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್" ಎಂಬ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಅರ್ಹರಿದ್ದರೆ, ಅದು ಏಕೈಕ ನಟಿ ಮಾಲಾಶ್ರೀ ಮಾತ್ರ!
