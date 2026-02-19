ಈ ಹಿಂದೆ 'ಈಗ' (Eega) ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಿಲನ್ ಅಬ್ಬರ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸುದೀಪ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆನಂತರ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಸುದೀಪ್ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ ಕಿಚ್ಚ-ರಾಜಮೌಳಿ?
ಬೆಂಗಳೂರು/ಹೈದರಾಬಾದ್: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಸುದ್ದಿ, ಅದೇ 'ಅಭಿನಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ' ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ (Kichcha Sudeep) ಮತ್ತು 'ಜಕ್ಕಣ್ಣ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಅವರ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಹೌದು, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಬಾದ್ಷಾ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ (SSMB29) ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು:
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸುದೀಪ್ ಅಬ್ಬರ! ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಶೂಟಿಂಗ್?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ವಾರಣಾಸಿ ಅಥವಾ ಕಾಶಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಕಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ಪುರಾತನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಾರಣಾಸಿಯ ಭಾಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಬಿಗ್ ಬಜ್!
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ:
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿಚ್ಚನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸುದೀಪ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ನಿಜವೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿದೆ. 'ಇಂಡಿಯಾನಾ ಜೋನ್ಸ್' ಶೈಲಿಯ ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಖಡಕ್ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಗಾಂಧಿನಗರದ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ರಾಜಮೌಳಿ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಧೂಳಿಪಟವಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಕಿಚ್ಚನ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ!