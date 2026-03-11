- Home
- ನೋವು ನುಂಗಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ನಂ.1ನಟಿಯಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ'ಗೆ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ಇದು!?
ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ: ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ವರೆಗೆ; ನೋವು, ನಗು ಮತ್ತು ‘ವಿಮೋಚನೆ’ಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿಯ ರೋಚಕ ಪಯಣ!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ 'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಾನ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mandanna) ಇಂದು ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಮೆಚ್ಚುವ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್'. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಟೀಕೆ, ಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಅವರು ಭಾರತದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪರಿಯೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆಯಂತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್:
'ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಕಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ, ಟಾಲಿವುಡ್ನ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದರು. ನಂತರ ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಜೊತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಕೇವಲ ಅದೃಷ್ಟವಲ್ಲ, ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಹಳೆಯ ನೋವು ಮತ್ತು ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ ಸಂಬಂಧದ ಸುಳಿವು:
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 2018 ಒಂದು ಕಹಿ ನೆನಪು. ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಾಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲಾ ನುಂಗಿಕೊಂಡ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂದೂ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್' (The Girl Friend) ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ (Toxic) ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಸಿನಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಜೀವನ:
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾ, ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026ರಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ತಂದಿದೆ. 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಸ್ನೇಹ ಈಗ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ಆ ‘ಪ್ರೀತಿಯ’ ಪೋಸ್ಟ್:
ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. "ಬಂಧನವಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ" (Find a love that liberates you) ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತು ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹೊಸ ನಟಿಯರಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಶಿಖರಕ್ಕೇರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಈ 'ಫ್ರೀಡಂ' ಮತ್ತು 'ಲವ್' ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಗ ಯುವಜನತೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊಸ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಕ್ ಬೆಡಗಿಯ ಈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಜರ್ನಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ!
