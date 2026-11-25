Kaviraj on Sandalwood: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ಪು, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇಂದು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್ ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸದ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕವಿರಾಜ್ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಾಲಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಮೊದಲ ಮೂರು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕವಿರಾಜ್, ಮೊದಲು ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ. "ಜನರನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಪ್ಪು ಸರ್. ಆದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಗಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರು. ಅದು ನಮ್ಮ ದುರಾದೃಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಕರೆತರುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್
ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಗೋ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದರಂತೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬವೇ ಆಗಿರುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಕವಿರಾಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲವು ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಸರೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್
ಮೂರನೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ಕುರಿತು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಕವಿರಾಜ್, "ಯಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬೆಳೆದುಬಿಟ್ಟರು. ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಗಡಿಯ ಆಚೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಕನ್ನಡದ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳಿಗೆ ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗದಂತಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನೋವನ್ನು ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಸದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕವಿರಾಜ್, "ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಇಂತಹ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ‘ಹಾರ್ಸ್’ಗಳನ್ನು (ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು) ನಾವು ಇಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಪ್ಪು ಅಗಲಿಕೆ, ದರ್ಶನ್ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿರುವುದು—ಈ ಮೂರೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ ಎಂದು ಕವಿರಾಜ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೆರೆಗೆ ಬರದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ವಹಿವಾಟು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತಿ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿವೆ. ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಲು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಸಿನಿಮಾಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಕವಿರಾಜ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.