1993ರ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರೇ ನಾಯಕನಾದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 6 ಸಾವಿರ ಪೊಲೀಸರ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, ಪುಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಪಾತ್ರ, ಪುನೀತ್ರ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಹಾಡು ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು.
ಶಿವಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್! ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಗಳಿವು
1993ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮರೆಯಲಾಗದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯ, ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕೆಲವು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರವೇ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಿವಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ ನಾಯಕನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರು 'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಥೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಕ್ಷಣ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ ನಂತರ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಎಸ್.ಪಿ. ವರದರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿ ಚಿ. ಉದಯಶಂಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಬಳಿಕ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 'ನಾನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ?' ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ತಂದಿತ್ತು. ಆಗ 64 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ರಾಜ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್!
'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಬಳಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸುಮಾರು 6,000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಈ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಹಿಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ.
ಪುಟ್ಟ ವಿನಯ್ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಪುನೀತ್ ತೆರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕುಟುಂಬದ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನವರೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು' ಹಾಡಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ, ಆಗ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದ ವಿನಯ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಆಗ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಸ್ತ್ರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಂದೆಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ ಹಾಡು!
'ಅನುರಾಗವ ಭೋಗ' ಹಾಡಿನ ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯಿದೆ. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸಿಂಗಾನಲ್ಲೂರು ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಎಚ್ಚಮ ನಾಯಕ' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ತಂದೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಡಾ. ರಾಜ್ ಅವರು ಈ ಹಾಡನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಂಸಲೇಖ ಅವರು ಹಾಡಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ತಂದೆಯ ನೆನಪಿನ ಹಾಡೊಂದು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಯಿತು.
ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕಥೆಯ ಸಂಗಮ!
'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರ ಮೂರು ಕಾದಂಬರಿಗಳಾದ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ', 'ಅಪರಾಧಿ' ಮತ್ತು 'ಪರಿಣಾಮ' ಕೃತಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಚಿತ್ರಕಥೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಥೆಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಚ್ಮನ್ ಆದ ನಿರ್ದೇಶಕರು!
ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗಾಭರಣ ಅವರೂ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಾಚ್ಮನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪಿ. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ'
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ನಾಗಾಭರಣ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ, ಹಂಸಲೇಖ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ತ.ರಾ.ಸು. ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಡು 'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿವೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮೂರು ದಶಕಗಳ ನಂತರವೂ 'ಆಕಸ್ಮಿಕ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ.