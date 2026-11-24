Dr Someshwara: 72ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಜೆನ್-ಝಿ (Gen-Z) ಪದಗಳಿಗೆ ಪಟಪಟನೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ನಗು ತರಿಸುವಂತಿವೆ. ಆ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ ಮಾತುಕತೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು, ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಥ್ ಮಯೂರ’ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಜೆನ್-ಝಿ (Gen-Z) ಜೀವನಶೈಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ತಮಾಷೆಯ ರಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಹಕಾರ-ಅಕಾರ’ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಹಕಾರ-ಅಕಾರ ಬಳಕೆಯನ್ನು (‘ಹೆಕ್ಕಿ’ ಬದಲು ‘ಎಕ್ಕಿ’, ‘ಗರುಡ’ ಬದಲು ‘ಗಲ್ಡ’, ‘ಇಡು’ ಬದಲು ‘ಮಡಗು’, ‘ಜಲ್ದಿ’ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ‘ಇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿವಿ’) ಟೀಕಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಡಾ. ಸೋಮೇಶ್ವರ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. "ಶಿಷ್ಟ ರೂಪ, ಅಶಿಷ್ಟ ರೂಪ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಲು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲ (We are not the judges)" ಎಂದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಭಾಷೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 8ನೇ ಶತಮಾನದ ‘ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ’ದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀವಿಜಯ ‘ಪಲವಂ ಕನ್ನಡಂಗಳ್’ (ಹಲವು ಕನ್ನಡಗಳಿವೆ) ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇರಾವತಂ ಮಹಾದೇವನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಂತೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಓದಲು ಶಿಷ್ಟ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು ನಿಜ, ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
72ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಜೆನ್-ಝಿ ಪದಕೋಶಕ್ಕೆ ಸೈ
ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ‘ಥಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ’ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಜೆನ್-ಝಿ (Gen-Z) ಪದಗಳ ಕ್ವಿಜ್ ಕೇಳಿದರು. 72 ವರ್ಷದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು Rizz, Delulu, No Cap, Mid, Glow Up, Sus, GOAT, It’s Giving ಮುಂತಾದ ಆಧುನಿಕ ಪದಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು!
ಇನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ ಪದಗಳಿಗೆ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು:
Password: ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೇ ಸೇಸಮ್ಮ (ಅನುಮತಿ ಸೂಚಕ)
Bluetooth: ಕರ್ಣಪಿಶಾಚಿ!
Algorithm: ಹಣೆಬರಹ
Hotspot: ಅತ್ಯಂತ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸ್ಥಳ
Lift: ಏರಿಸಿಕ ಇಳಿಸಿಕ
Selfie: ಸತಿಕೆ (ಸ್ವತಿಕೆ), Viral: ಸರ್ವಖ್ಯಾತಿ, Podcast: ಧ್ವನಿ ಚಿತ್ರಣ, Crypto Currency: ಗುಪ್ತ ಹಣಕಾಸು, Live Streaming: ನೇರ ಪ್ರಸಾರ (ಮಹಾಭಾರತದ ಸಂಜಯನ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉದಾಹರಣೆ).
ಮದುವೆ, ಡಿಂಕ್ಸ್ (DINKs) ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ
ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ‘ಸೋಡಾ ಚೀಟಿ’ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ‘ಸಿಚುಯೇಶನ್ಶಿಪ್’ (Situationship) ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿ ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂದರು. ಇಂದಿನ ಯುವಜನತೆ "ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಮ್ಯಾರಿ?" (ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು?) ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳಲು DINKs (Double Income No Kids) ಮತ್ತು SISS (Single Income Still Single) ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಕೇರಳದ ಐಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನ ಪೋಷಕರು ಜೊತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥಪರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವ, ಪಿತೃ, ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಋಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರು ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ, ಡಾ. ರಾಜ್ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ
ರಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಆಹಾರವಾಗಿ ‘ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ’, ಕರ್ನಾಟಕದ ರುಚಿಯಾಗಿ ‘ಒಬ್ಬಟ್ಟು’, ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ‘ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು’ (ಬಡವರ ಊಟಿ) ಮತ್ತು ‘ಕಾಡು’, ನೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ‘ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ’ (ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಒತ್ತಡ/ಕಾಕು ಶೈಲಿ), ಹಾಗೂ ನೆಚ್ಚಿನ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಪಿ.ಬಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಯೇಸುದಾಸ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಜಾಮೂನು ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಚಾಕುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ, "ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು, ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು; ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, "ತಾಯಿ, ತಾಯಿ ನುಡಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೆ ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲು ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ" ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದ ಅವರು, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು—ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ನೋಯಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಯಾರನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಸಂದೇಹಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಏನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ ಅವರಿಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕ ನೀಡಿ ‘ಸ್ವಚ್ಛಮೇವ ಜಯತೆ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದರು.