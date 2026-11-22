ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರೂ, ನಂತರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ 500 ದಿನ ಓಡಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.22): ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೂ, ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. 2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಾರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಎರಡನೇ ವಾರವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 500 ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ವಾರವೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯುವ ಮಾತು!
‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮಾತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಲೀಕರು ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಚಿತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರದ ಬಾಡಿಗೆ ಬೇಡ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಬಂದ ಹಣವನ್ನೇ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅಲೆ!
ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯದ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ಗೆ ಮೂರನೇ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈಗಿನಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೇ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ ಸಿನಿಮಾದ 'ಕುಹೂ ಕುಹೂ ಕೋಗಿಲೆ..' ಯುವ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಫೇವರೇಟ್ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ 500 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡಿತು ಎಂದು ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಚಿತ್ರ, ಕೊನೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ದಾಖಲೆ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಸರ್ವೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿವಾದದಿಂದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ
‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಕರ ನಡುವೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಗೊಂದಲದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೂ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಸಮಯ ವ್ಯಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರದ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಚಿತ್ರವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಸಿನಿಮಾ
‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕವೇ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಆದರೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಟ ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಆಗಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ಪಾತ್ರ ಶ್ರೀಮುರಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು. ಹೀಗೆ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಶ್ರೀಮುರಳಿ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಚೊಚ್ಚಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇಬ್ಬರು ನಟರ ಆರಂಭಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಏನು?
ಮದುವೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರುವ ಸುಧಾಳಿಗೆ ಮೂಕ ಮತ್ತು ಮುಗ್ಧ ಯುವಕ ಪುಟ್ಟರಾಜುವಿನ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂಕನೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುವವನಾಗಿದ್ದು, ಮೂಕನಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸುಧಾಳಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಪುಟ್ಟರಾಜು ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಕಾರಣವೇನು? ಆತನ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು? ಎಂಬ ಸಂಗತಿಗಳು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.
2003ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೂ, ನಂತರ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತು. ಎರಡನೇ ವಾರವೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡು, ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 500 ದಿನ ಓಡಿದ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
‘ಚಂದ್ರಚಕೋರಿ’ಯ ಈ ಕಥೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಚಾರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರವೂ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.