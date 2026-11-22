ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು, ಮನಮುಟ್ಟುವ ಅಭಿನಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದುಲ್ಕರ್ ಕೇವಲ ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ; ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ಮಹಾನಟಿ'ಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ತೆಲುಗು ಜರ್ನಿ
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಹಾನಟಿ' (2018) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ದುಲ್ಕರ್ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ತಂದುಕೊಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು
ಆದರೆ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' (2022). ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ರಾಮ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿ, ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆದಿದ್ದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ನಟರಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನೂ ಒಬ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವು
'ಸೀತಾ ರಾಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕವೂ ದುಲ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಸಿನಿಮಾ ಅವರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ತುಂಬಿತು. ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಯ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಲ್ಕರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಕಥಾಹಂದರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲ ನಟ ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಓಕ ತಾರ'ಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಇದೀಗ ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ 'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಓಕ ತಾರ' ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪವನ್ ಸಾದಿನೇನಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾತ್ವಿಕಾ ವೀರವಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯವನ್ನೂ ಅವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ಹೊಸತನ!
ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಟಾಲಿವುಡ್ ಪಯಣವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 'ಮಹಾನಟಿ'ಯಲ್ಲಿ ಜೆಮಿನಿ ಗಣೇಶನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ'ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಮನಗೆದ್ದರು. 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್'ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತಂದರು. ಇದೀಗ 'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಓಕ ತಾರ' ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ತೋರಿದ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಮಲಯಾಳಂನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಎಂದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಮಹಾನಟಿ', 'ಸೀತಾ ರಾಮಂ', 'ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್' ಬಳಿಕ ಇದೀಗ 'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಓಕ ತಾರ' ಮೂಲಕವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ದುಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪಯಣ, ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.