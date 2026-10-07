ಹೊಸಬರ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ' ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲದೆ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿರೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನು? ನೋಡಿ..
Small budget Kannada film Premada Oorali success, Pan India release News-ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ, ಕಾರಣವೇನು?
*ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲ; ಆದರೂ ದೇಶವನ್ನೇ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’!
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ಬಜೆಟ್ಗಳ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಹೊಸಬರೇ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಸರಳ-ಸುಂದರ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ
ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಿಲ್ಲ, ಬೃಹತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ, ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಕಲಾವಿದರು ಯಾರು? ಕಥೆ ಏನು? ನಿರ್ದೇಶಕರು ಯಾರು? ಯಾವ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ? ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ? ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಎರಡು ವಾರಗಳು ಕಳೆದರೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬದಲಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6ರಂದು ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಲುಗಿಗೂ ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ ಆಗಿದ್ದು, ‘ಪ್ರೇಮನೆ ಊರಿಲೊ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶ
ಇದೀಗ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜಯಣ್ಣ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ಕೆಆರ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ‘ಕೆಜಿಎಫ್’, ‘ಪುಷ್ಪ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆನಂದ್ ತಡಾನಿ ಅವರೇ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್, ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಅಥವಾ ಅದ್ದೂರಿ ಪ್ರಚಾರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಕಥೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿರೂಪಣೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಕಿಂಗ್, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ—ಇವುಗಳಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳ ನೆರಳಿಲ್ಲದೆ ಆರಂಭವಾದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ಯ ಪಯಣ ಇದೀಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಸಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಸಿನಿಮಾದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿತ್ರವೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸದ್ದು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.