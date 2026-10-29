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- 'ಕಾಡು ಉಳಿಸಲು ಅಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿದ ಹಣತೆ ಶಾಶ್ವತ': ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುರಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
'ಕಾಡು ಉಳಿಸಲು ಅಪ್ಪು ಹಚ್ಚಿದ ಹಣತೆ ಶಾಶ್ವತ': ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕುರಿತ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್!
ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪು ಅವರು ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 5ನೇ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು (Karnataka Forest Department) ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇವಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪರದೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಪ್ಪು ಅವರ 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಮರಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 'ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಚಿರಾಯುವಾಗಿರುವ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ' ಡಾ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆಯಂದು ಭಾವಪೂರ್ಣ ನಮನಗಳು. ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದವರು ಅಪ್ಪು.
ತಮ್ಮ 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮೃದ್ಧ ಅರಣ್ಯಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಸಮಯ ಸಮುದ್ರ ಗರ್ಭದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯತ್ನವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿತು.
ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳು, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾದ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ. ಅಪ್ಪು ಅವರ ಹಸಿರು ನಾಡಿನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗೋಣ' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದ 'ಗಂಧದ ಗುಡಿ'
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಅಮೋಘವರ್ಷ ಅವರ ಜತೆಗೂಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ, ಕಡಲ ತೀರ ಹಾಗೂ ವನ್ಯಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ‘ಗಂಧದ ಗುಡಿ’ ಡಾಕ್ಯು-ಡ್ರಾಮಾ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಜಿ, ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಪು ಅವರ ಸರಳತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ:
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಪ್ಪು ಅವರ ಕನಸಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡು, ಮೇಡು, ನದಿ-ತೊರೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ' ಎಂದು ಜನರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
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