ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಸಿ 10ನೇ ಸೀಸನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 7 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಈಗ 10ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೂ ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬರೋಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..
ತೆಲುಗು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಟಾಲಿವುಡ್ 'ಕಿಂಗ್' ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಶೋನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 7 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ನಾಗ್ ಅವರೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ 10ನೇ ಸೀಸನ್ಗೂ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ತಮಗಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೇಗೆ? ಅವರು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗೋಕೂ ಮುನ್ನ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಸೆಟ್ಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. 'ಆಗಲೇ ಒಳಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ರು. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದೆ' ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನ ಕದ್ದು ನೋಡೋದು ಅವರಿಗೆ ಮುಜುಗರ ತರಿಸಿತಂತೆ. 'ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕದ್ದು ನೋಡುವಾಗ.. ಛೀ ಛೀ ಛೀ! ಇದೇನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ವಾತಾವರಣ ನನಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ' ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಫೋನ್, ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದೆ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂತ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನನ್ನೇನಾದ್ರು ಆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇರಲು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ.. ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗದ ಕೆಲಸ' ಅಂತ ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಶೋಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬರೆದರು. ವೀಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ, ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುತ್ತಾ, ಮನರಂಜನೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಚೈತ್ರಾ ರೈ, ಕೃಷ್ಣುಡು, ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥಿಲೇಶ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫರ್ ತಗೊಂಡು ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.