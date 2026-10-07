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- ತಾಯಿಯ ಕೊನೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ನಟನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್; ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?!
ತಾಯಿಯ ಕೊನೇ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ನಟನೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್; ಅಬ್ಬಾ, ಈ ಕರುಳು ಹಿಂಡುವ ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ?!
ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು. ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ನೋಡಿ!
ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸೋತು ನಟನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟ ಹುಡುಗ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಅವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್
ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಾಮಿಡಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಾದ ನಟನೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದರು. ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನು 'ಮಾಸ್ಟರ್ ಭರತ್' ಎಂದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 'ಪೋಕಿರಿ', 'ಢೀ', 'ರೆಡಿ', 'ಬಿಂಬಿಸಾರ' ಮುಂತಾದ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಷ್ಟೇ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಭರತ್
ಭರತ್ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹಾಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀನು ವೈಟ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಢೀ', 'ರೆಡಿ', 'ಕಿಂಗ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡಿದವು. 'ರೆಡಿ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ "ಏವಂಡಿ.. ನಾನ್ನಗಾರು!" ಡೈಲಾಗ್ ಇಂದಿಗೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಅವರು 'ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಭರತ್
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದರೂ, ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ನಟನಾಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪಗಿದ್ದ ಭರತ್, ಟೀನೇಜ್ಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆಗಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಕಠಿಣ ವರ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಲಿಮ್ ಆದರು. ಅವರ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲು ಶಿರೀಶ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ತಾಯಿಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದ ನಟ
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿ ನಟರಾದವರು ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭರತ್ ನಟನೆಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ (MBBS) ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಮಲಾಸಿನಿ ಅವರ ಆಸೆ ಎಂದು ಭರತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, 2025ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು. ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಅವರು ಹಗಲಿರುಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
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