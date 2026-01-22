‘ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಿಜಿಐ (CGI) ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಲೋಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು’
ಭೂಲೋಕದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಅಬ್ಬರ: ಗಣೇಶ್-ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಚಿತ್ರತಂಡದಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್' ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು 'ಎವರ್ಗ್ರೀನ್' ನಟ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ನಟರು ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಯುವರ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ರಾಮ್' (You’re Sincerely Ram). ಸದ್ಯ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸುಂದರ ತಾಣವಾದ ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿನ ಮೈನಡುಗಿಸುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಳಂಬ!
ನಿಜವೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ (Recce) ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ!
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಾನ್ವಿ ರಾಯಲ, "ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ (CRPF) ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಸದಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿವೆ. "ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರೊಪ್ಸ್ (Props) ನಮಗೆ ತಲುಪಲು 3-4 ದಿನ ಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬವಾದರೂ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಶ್ಮೀರದ ನೈಜ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರಲು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸಿಜಿಐ (CGI) ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. "ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಲ್ಲಿನ ನೈಜ ಲೋಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಜಾನ್ವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, "ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವ ಬದಲು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಂತಹ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.