'ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಜಕೀಯ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಟಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್.
ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ (Prabhas) ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಕೇವಲ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ (Nidhhi Agerwal), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲು-ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್':
ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾಡಿಯಾ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ (Hits and Flops) ಹೇಗೆ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ನಿಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಭಾಸ್ ಒಬ್ಬ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನಂತೆ!
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಿಧಿ, "ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಎಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದಂತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ರಾಜಕೀಯ, ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಟಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿ," ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಇಷ್ಟು ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವರಾಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರಿವಾಯಿತು ಎಂದು ನಿಧಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಪಿಆರ್ (PR) ತಂಡವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಗಳಿಕೆ:
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜನವರಿ 9 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಚಿತ್ರವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, 11 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 141.43 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭದ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯೇ ಸುಮಾರು 62.9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭರಾಟೆ:
ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಿವೆ. 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ನಂತರ ಅವರು ಹನು ರಾಘವಪುಡಿ ಅವರ 'ಫೌಜಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಂದೀಪ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಂಗಾ ಅವರ 'ಸ್ಪಿರಿಟ್' ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ 'ಸಲಾರ್ 2' ಮತ್ತು 'ಕಲ್ಕಿ: ಪಾರ್ಟ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟ ಕೇವಲ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ 'ಡಾರ್ಲಿಂಗ್' ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಈ 'ರಾಜಾ ಸಾಬ್' ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
