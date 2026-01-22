- Home
ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾದ 'ದೋಸೆ'ಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ 'ಸಾಜನ್ ಸಾಜನ್' ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೋಸೆ ಸವಿಯುತ್ತಾ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಡಿಗೆ ಮಾರುಹೋದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಜು': ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ (Nick Jonas) ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಜು' (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವ) ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಹಾಡು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ದೋಸೆ, ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಡು!
ಸದ್ಯ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದ ಮೆನು! ಹೌದು, ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿಂಡಿಯಾದ 'ದೋಸೆ'ಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಬರಸಾತ್' ಚಿತ್ರದ 'ಸಾಜನ್ ಸಾಜನ್' ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋದ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಕ್, "ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬಫೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಾಡು ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ದಿಸ್ ಸಾಂಗ್ ಹಿಟ್ಸ್" (This song hits) ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಜು ಅವರ ದೇಶಿ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋನಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮಜಾ!
ಕೇವಲ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹೋದರರಾದ ಜೋ ಮತ್ತು ಕೆವಿನ್ ಜೋನಸ್ ಕೂಡ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಮುಜ್ಸೆ ಶಾದಿ ಕರೋಗಿ', 'ಆಪ್ ಜೈಸಾ ಕೋಯಿ' ಮತ್ತು 'ದುರಂಧರ್' ಚಿತ್ರದ 'ಶರಾರತ್' ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿಕ್ ಪತ್ನಿಯ ಹಾಡಿಗೇ ಮನಸೋತಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಜು ಎವರ್!"
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, "12 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ವೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ!" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರನ್ನು "ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಜು ಎವರ್" (ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮಾತ್ರ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ದೋಸೆ ಪ್ರೇಮ ಹಳೆಯದು!
ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೋಸೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೆಬೆಕಾ ಟಂಡನ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಕ್ ತಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ತಮಗೆ ಪನೀರ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆ ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತೀಯ ಅಳಿಯಾಗಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ-ನಿಕ್ ಜೋಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ.
