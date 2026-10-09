‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟದತ್ತ ಸಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುನಾಮಿ! 2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾದ್ದೇ ಸದ್ದು! ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ಇದೀಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಂತೂ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಸಿನಿಮಾ 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲ ವಾರ ನಿಧಾನ, ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದ ದಿನದಂದು ಸುಮಾರು 60 ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನದ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೊದಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 5.32 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿತು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಮೌಖಿಕ ಪ್ರಚಾರವೂ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 4.56 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಕೆ!
ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಳಿಕ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ರಜಾದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಚಿತ್ರವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 3.02 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರ ಭಾನುವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 4.50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ದಿನದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಚಿತ್ರದ ಓಟ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8ರಂದು ಸುಮಾರು 4.56 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ 900ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಶೋಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೆ 33.75 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್!
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 33.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 28.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಭರ್ಜರಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಸೂಚನೆ: ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಿನಿಮಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಬಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್. ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕೃತ ಗಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಂದ ಬಂದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ. ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದ ನಂತರದ ಮೊತ್ತ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್, ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು!
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅಂದಾಜು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 33 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಚಿತ್ರದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿತರಕರ ಪಾಲು, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಧಾರಣ ಆರಂಭದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಓಟದತ್ತ ಸಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಬಜೆಟ್ನ ಚಿತ್ರವೊಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ’ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.