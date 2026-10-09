ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತುಂಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಶನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಂತಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಹಳೆಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಸಮಂತಾ ತುಂಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು..
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ತಮ್ಮ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅವರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮರ್ನಿಂದಲೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಈ ಮಜವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸಮಂತಾ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಕೊಟ್ಟ ಕೌಂಟರ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಮಂತಾ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು? ಮಹೇಶ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು?
ಟಾಕ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುಗೆ ಹಲವು ತುಂಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. "ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು? ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಯೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಮಂತಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ, "ನನ್ನ ಫೇವರಿಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂದ್ರೆ.. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದ ಆ ಒಬ್ಬರು (ನಮ್ರತಾ ಶಿರೋಡ್ಕರ್)" ಎಂದು ಸಖತ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಈ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಸಮಂತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕರು.
ಶರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, "ನಿಮ್ಮ ಶರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನೋಡೋದು?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್, "ಅದನ್ನ ಯಾರೂ ನೋಡಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ಸಮಂತಾಗೆ ನಿರಾಸೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಲಿವುಡ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಇವೆ
ಆಮೇಲೆ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ, "ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತರಹ ಅನಿಸುತ್ತೆ" ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಹೇಶ್, "ನೋಡಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವರೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಶೆಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಾನೇ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಲ್ವಾ?
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಮಂತಾ, "ನೀವಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಅಲ್ವಾ ಹೀರೋಯಿನ್?" ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಮಹೇಶ್ ನಗುತ್ತಲೇ, "ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಆಗ ಸಮಂತಾ, "ಇದನ್ನ ನನ್ನ ಬಳಿ ಯಾರೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ" ಎಂದು ಕಾಮಿಡಿಯಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಈ ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ಗಳು, ಸಮಂತಾ ಅವರ ಕ್ಯೂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರ ನಗು ಈ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.