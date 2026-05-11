ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಜಾದೂ !
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಎಂಬುದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನೂರಾರು ನಾಯಕಿಯರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಅಪರೂಪದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಬ್ಯೂಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ (Rachita Ram) ಪ್ರಮುಖರು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಇಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ. ಈ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಂದು 'ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್' ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕರ್ಷಕ ಗುಳಿಗೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಮಂದಹಾಸ:
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ನೆನಪಾಗುವುದು ಅವರ ಆ ಸುಂದರವಾದ ಗುಳಿಗೆನ್ನೆ (Dimple). ಅದಕ್ಕೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಅಭಿನಯದ 'ಬುಲ್ ಬುಲ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಸಿರಿದೆ.
ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಐಕಾನ್:
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕೇವಲ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಧರಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೀರೆಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಉಡುಪುಗಳಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವರದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಅವರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸದಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಆದ್ಯತೆ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಎನ್ನಬಹುದು. ಸದಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ರಚಿತಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮ:
ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಅವರ 14 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರಗಳ ತುಣುಕುಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ '14 Years of Rachita Ram Era' ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ನಟಿ ಸತತವಾಗಿ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟಾಪ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ಪಯಣ:
'ರನ್ನ', 'ಭರ್ಜರಿ', 'ಆಯೋಗ್ಯ', 'ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ' ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ರಚಿತಾ, ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟಿಯರಿಗೆ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಲ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ 'ಗುಳಿಗೆನ್ನೆಯ ಚೆಲುವೆ'ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ 14 ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಪಯಣ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸಲಿ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಆಶಯ.
ಶುಭಾಶಯಗಳು ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ನಿಮ್ಮ ಈ 'ಡಿಂಪಲ್' ಜಾದೂ ಸದಾ ಕಾಲ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲಿ!