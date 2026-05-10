ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವನೇ ನನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಎಂದ 'ಸೀತೆ' ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ; ಕೊನೆಗೂ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟಾಯ್ತು!
ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮನ ಗೆದ್ದ ಆ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಯಾರು? ಕೊನೆಗೂ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ 'ಫಿದಾ' ಸುಂದರಿ!
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಅಪರೂಪದ ನಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ. ಅವರ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಮರುಳಾಗದವರಿಲ್ಲ, ಅವರ ಸಹಜ ನಟನೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗದವರಿಲ್ಲ. 'ಪ್ರೇಮಂ' ಚಿತ್ರದ ಮಲರ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಬೆಡಗಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ (Sai Pallavi), ಇಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದ 'ಸೀತೆ'ಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ 'ಕ್ರಶ್' ಇತ್ತಂತೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮನ ಕದ್ದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ ಆ 'ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಲವ್'!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಅವರು ನೇರ ನುಡಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದವರು. ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ನ ಸಿಂಗಂ, ಅಭಿನಯದ ದೈತ್ಯ ಸೂರ್ಯ!
ಹೌದು, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳ 'ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಶ್' ನಟ ಸೂರ್ಯ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ನಾನು ಸೂರ್ಯ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ. ಅವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕು, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರೆಕ್ಷಣವೂ ಬೇರೆಡೆ ಸರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಯಿಂದ ಸಹನಟಿಯವರೆಗೆ: ಒಂದು ಕನಸಿನ ಪಯಣ!
ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸೆಲ್ವರಾಘವನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'NGK' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಪಾರವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. "ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಹೀರೋ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ.
ಶೂಟಿಂಗ್ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಶಿಸ್ತು, ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಸಹನಟರಿಗೆ ಅವರು ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಕಂಡು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ದಂಗಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನತ್ತ ಲೇಡಿ ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಿತ್ತ!
ಸದ್ಯ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಹಾಪೂರವನ್ನೇ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಜೊತೆ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಕಣ್ಣಿದೆ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಜೊತೆಗಿನ 'ತಂಡೆಲ್' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ, ತನಗೂ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಈ 'ಕ್ರಶ್' ಕಥೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆಯೇ!" ಎಂದು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
