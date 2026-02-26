ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "ನಮಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ, ಕಿರಾತಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಯಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಗಡ್ಡದ ಶೇವ್... ಬದಲಾಯಿತಾ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ದಾರಿ?
ಕಳೆದ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 'ರಾಕಿ ಭಾಯ್' ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಒಮ್ಮೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾದ ಆ ದಟ್ಟವಾದ ಗಡ್ಡ, ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ರಗಡ್ ಲುಕ್ ಯಶ್ (Yash) ಅವರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಆ ಐಕಾನಿಕ್ ಗಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಯಶ್ (Rocking Star Yash) ಅವರ ಈ ಒಂದು 'ಶೇವ್' ಕೇವಲ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಿನಿಮಾಗಳ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದಿಂದ ಗಲ್ಲಿಗಳವರೆಗೆ ಹಬ್ಬಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವದಂತಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಯಶ್ ಇನ್ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ನ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಬೆನ್ನು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಬದಲಿಗೆ, ತಾವು ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನಗಳಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ' ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೇಜ್ ಸಾಕು ಅಂದ್ರಾ ಯಶ್?
ಹೌದು, 'ಕೆಜಿಎಫ್ 2' ನಂತರ ಯಶ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸ್ಸು', 'ಗೂಗ್ಲಿ', 'ರಾಜಾಹುಲಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಆ ಹಳೇ ಯಶ್ ಅವರ 'ಚಾಕಲೇಟ್ ಬಾಯ್' ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಮರಳಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಸೆಯೂ ಹೌದು. ಈಗ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಶ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬಿಲ್ಡಪ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಿರುವು:
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಯಶ್ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಲುಕ್ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಬೇರುಗಳಿಗೆ (Roots) ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನಟರು ಕೇವಲ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಈ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಮುರಿದು, ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನಂತಾರೆ?
ಯಶ್ ಅವರ ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗಿಂತ ಸಂಭ್ರಮವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "ನಮಗೆ ಕೆಜಿಎಫ್ನ ರಾಕಿ ಭಾಯ್ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ, ಕಿರಾತಕ ಸಿನಿಮಾದ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಯಶ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಾದರೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಶಯ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾದ ಈ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಆ ಗಡ್ಡದ ಹಿಂದಿದ್ದ ಮಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು, ಯಶ್ ಮತ್ತೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಾರಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು!