1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ನಟಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತದ್ದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀರಾ?

sandalwood Feb 26 2026
Author: Pavna Das Image Credits:social media
ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಟಾಪ್ ನಟಿಯರು ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ನಟಿಯ ಹತ್ತಿರವೂ ಯಾವ ನಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ.

ಪಂಡರಿಭಾಯಿ

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಪಂಡರಿಭಾಯಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ, ಇವರು ಇತರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಲೀಲಾವತಿ

ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಳಿಸಿ, ನಗಿಸಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೆಳೆದ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ 600ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮಾಶ್ರೀ

ನಟಿ ಉಮಾಶ್ರೀ ನಾಯಕಿ, ಖಳನಾಯಕಿ, ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾರಾ ಅನುರಾಧ

ನಟಿ ತಾರಾ ಅನುರಾಧ ಅವರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಸೇರಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಯಂತಿ

ಅಭಿನಯ ಶಾರದೆ ನಟಿ ಜಯಂತಿಯವರು ಸುಮಾರು 190 ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಭಾರತಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 150 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರತಿ

ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದ ನಟಿ ಆರತಿ 125 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಲತಾ

ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಸಹ ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 125 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

