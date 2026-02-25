2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು?
ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾರಂಗದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜೋಡಿಗಳಾದ 'ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್' ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ (Rashmika Mamdanna) ಮತ್ತು 'ರೌಡಿ ಸ್ಟಾರ್' ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ (Vijay Deverakonda) ಅವರ ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮ ಈಗ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಈ 'ವಿರೋಶ್' (Virosh) ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದ ದೃಶ್ಯಗಳಂತೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ.
ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು ವೇದಿಕೆ ಏರಿದ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು!
ಉದಯಪುರದ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೈ-ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿವೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ರಗಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ: ಅತ್ತೆಯ ಮುದ್ದಿನ 'ರುಷಿ'!
ಸಂಗೀತ ಸಮಾರಂಭದ ಅತ್ಯಂತ ಹೈಲೈಟ್ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಮಾಧವಿ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವಿ ಸೊಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಮಾಧವಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾದರಂತೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಾಧವಿ ಅವರು, "ಮೈ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ರುಷಿ" (My Darling Rushi) ಎಂದು ಕರೆದು ಹರಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯ ನಡುವಿನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿಥಿಗಳ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಕೂಡ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಾಧವಿ ಅವರ ಈ ವರ್ತನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ!
2018ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ 'ಗೀತಾ ಗೋವಿಂದಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ 'ಡಿಯರ್ ಕಾಮ್ರೇಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರನ್ನು 'ವಿರೋಶ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ "ನಾವು ಕೇವಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ, ಈಗ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್!
ಉದಯಪುರದ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಆಪ್ತ ಬಂಧು-ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರಿಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ 4 ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಔತಣಕೂಟ (Reception) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಇಡೀ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 'ವಿರೋಶ್' ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರೌಡಿ ಹುಡುಗ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿಯನ್ನು ವರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.