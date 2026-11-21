1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಸಿನಿಮಾದ ದುಃಖದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಅಪರೂಪದ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ.
ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು! ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೇ ಬದಲಾದ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯ
ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಇದ್ದ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ. ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಡೆದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಕಥೆಯಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು 1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ.
1973ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಸಿನಿಮಾ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಸಿನಿಮಾ 1973ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಗೆಲುವು ಅಥವಾ ಸುಖಾಂತ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುರಂತದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಂತ್ಯ ಇರಬಾರದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ!
ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಯಿತು. ದುಃಖದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಚಿತ್ರದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಂತೆ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿ, ಕಥೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದೃಶ್ಯವೊಂದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮೊದಲಿನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಬದಲಾದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮರುಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ!
ಚಿತ್ರ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅದರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಗತಿ. ಚಿತ್ರ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಕೆ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದುರಂತ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಪ್ಪದ ಕಾರಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬದಲಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನಿಸಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 1973ರಲ್ಲೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 'ಬಿಡುಗಡೆ' ಚಿತ್ರದ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕನನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ದುಃಖದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಅಂತ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.